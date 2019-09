FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.09.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XU6B XFRA LU0116160465 BNPP L1-EQ.USA CORE CL.C WYJ2 XFRA LU0012181318 BNPP EQU.USA CLAS.CAP. CD40 XFRA LU0419740799 COMST.-CAC 40 UCITS ETF I 1YM XFRA JP3879170003 MARUWA UNYU KIKAN CO.LTD O4H XFRA JP3173540000 OPEN HOUSE CO. LTD. S07 XFRA JP3369800002 SILVER LIFE CO. LTD. LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1