FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME LYT3 XFRA LU1348962132 LYXOR JPMORG.MUL.-F.W. A LYX5 XFRA LU1290894820 LYXOR JPMORG.MUL.-F.E. A JYKF XFRA DK0016260789 JYSKEI.DANISH EQ.CL DK100