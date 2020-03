FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME MSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70 JYKF XFRA DK0016260789 JYSKEI.DANISH EQ.CL DK100