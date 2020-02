Finanztrends Video zu Diageo



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50 BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25 HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50 GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 2SO XFRA GB00BYZFZ918 SOPHOS GROUP PLC LS-03