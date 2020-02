Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.02.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 233 XFRA KYG837851081 SPRINGLAND INTL HLD.REG S BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25 HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50 GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 M3B XFRA DE000A0KF6S5 MIC AG 2SO XFRA GB00BYZFZ918 SOPHOS GROUP PLC LS-03