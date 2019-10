FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA CA74588S1039 PUMA EXPLORATION INC. 0SH XFRA US8123621018 SEARS HOMETOWN+OUTL.ST. XFRA CA39154B3056 GREATBANKS RES 0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS AD5B XFRA NO0010844038 ADEVINTA ASA NK1 XFRA CA22905X1078 CRYPTANITE BLOCKCH.TECHS