FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.09.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME CEBE XFRA IE00B59L7C92 ISHSVII-MSCI BRAZIL DLACC 36BY XFRA IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTD TE5 XFRA SE0009806045 TERRANET HOLDING AB B CRZK XFRA DE000A2GS625 CR CAP.REAL EST.AG O.N. IBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD IQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 1I8 XFRA IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,015