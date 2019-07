FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME CQT XFRA KYG2106H1048 DA YU FINANCI.HOL.HD-0,10 SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC SPO XFRA AU000000SRI2 SIPA RESOURCES LTD. 1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01