FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 EAJD XFRA GB00BWWYSP41 VALIRX PLC LS-,001