FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME TOU XFRA IL0010832371 CYREN LTD. ZMG1 XFRA CA5340182057 LINCOLN MINING SPXB XFRA US86959K1051 SUZANO S.A. ADR/1