FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.07.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME BTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD UBW XFRA US05614L1008 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01