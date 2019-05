FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME IMO1 XFRA AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH. S2N XFRA KYG8116M1087 SHENGUAN HLDGS GRP HD-,01 MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD