FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME G3C XFRA AU000000GNC9 GRAINCORP LTD. S0Y1 XFRA KYG8650N1161 SYNERTONE COMMUNIC.HD-,05 XFRA CA59325P1080 MGX RENEWABLES INC. XFRA CA63243E1043 NATIONAL ACCCANNABIS RO3 XFRA FI4000150016 ROBIT OYJ