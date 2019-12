FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA US8681571084 SUPERIOR EN. SVCS DL-,001 CO1 XFRA US1445771033 CARRIZO OIL + GAS DL-,01 XFRA CA74623Q1046 PURE NICKEL INC. T7H1 XFRA FR0011284991 FUTUREN SA EO 0,10 XFRA CA9035101059 UGE INTERNATIONAL LTD MRU3 XFRA HK0000295763 RICH GOLDMAN HLDGS CONS.