FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME AEND XFRA NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12 XFRA MHY8897Y8007 TOP SHIPS DL-,01 0QE XFRA AU0000026122 CORON.GL.RES. CDIS/10/1