FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. XM91 XFRA US8326822074 SMTC CORP. NEW DL-,01 FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 1OL XFRA SE0002017657 ODD MOLLY INTL AB PGJ XFRA KYG8972T1067 TOWNGAS CHINA CO. HD-,10 MPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 EGID XFRA FR0000072373 EGIDE S.A. INH. EO 2 XFRA CA57776F1080 MAVERIX METALS GBI XFRA US3724271040 GENOCEA BIOSCIENC.DL-,001 E3G XFRA SE0006826046 EVOLUTION GAM.GR.SK-,015