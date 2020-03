Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100 UCITS ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME H411 XFRA DE000A1W2EK4 HSBC MSCI AC FE XJU.ETFDZ H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ H4ZK XFRA DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ H4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI S.AFR.CAPP. DZ H4ZR XFRA DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ H4ZS XFRA DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ H4ZT XFRA DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIW.CAP.UE DZ H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ H4Z9 XFRA DE000A1JXC60 HSBC MSCI KOREA UC.ETF DZ H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ H4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E. H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ H4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ H4ZG XFRA DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ H4ZF XFRA DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ H4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ H4ZD XFRA DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ H4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ H4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 37NN XFRA CA4566821035 INFINITE LITHIUM NEW H41N XFRA DE000A2PMZG1 HSBC MSCI SAUD.AR.20/35DZ H41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ H41J XFRA DE000A2JG4G5 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DZ H41K XFRA DE000A2N5QJ3 HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.U,