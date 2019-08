Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC. BUF XFRA DE0005236202 S+O AGRAR AG O.N. H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 XFRA US3771851033 GLASSBRIDGE ENTER. DL-,01 NR6 XFRA ES0165515117 NATRA SA INH. EO 0,1332