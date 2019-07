FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68 XFRA GB00BQVC8B38 BRIGHTSPHE.INV.GR.DL-,001 SSD XFRA ES0165380017 SNIACE INH. EO 0,10