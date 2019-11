FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME RTV XFRA DE000A161N14 YOUR FAMILY ENTER.AG NA HRPK XFRA DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. EXC XFRA LU0472835155 EXCEET GROUP SE RED. A 9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 R8L XFRA AU000000VRC9 VOLT RESOURCES LTD JSI XFRA SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B 2MV1 XFRA SE0005992419 MAVSHACK AB XFRA CA31210A1084 FAX CAPITAL CORP. 5TI XFRA BE0974282148 TINC COMM. VA