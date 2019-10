FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME BPV XFRA IM00B3NTV894 BAHAMAS PETE CO.LS-,00002 PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 FWL XFRA AU000000HAV4 HAVILAH RESOURCES LTD. 8NN XFRA NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR NK 0,20 5TI XFRA BE0974282148 TINC COMM. VA S5B XFRA NO0010778095 AXXIS GEO SOLUTI.NK 1,395