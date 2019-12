FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.12.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME PBD XFRA US74365A1016 PROTALIX BIOTHERAP.DL-,01 ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E. AN7 XFRA VGG0335L1022 AMIRA NATURE FOODS DL-001