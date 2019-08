FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME H9Y XFRA DE000A0KF6M8 HANSEYACHTS O.N. TQ3 XFRA CA88101N1024 TERRACO GOLD CORP. XFRA CA92836B1022 VISIONSTATE CORP. 1LRB XFRA CA29446Y3041 EQUINOX GOLD CORP. NEW FC9 XFRA DE000A1YC913 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.