FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME IROB XFRA DE000A12GJD2 L+G-L+G R.GBL ROB.AUTO.DZ ETL2 XFRA DE000A1CXBV8 L+G-L.DAT.A.COMM.U.ETF DZ DES2 XFRA DE000A0X9AA8 L+G-L+G DAX D.2X SHORT DZ DEL2 XFRA DE000A0X8994 L+G-L+G DAX DAILY 2X L.DZ ETLZ XFRA DE000A0Q8NE4 L+G-L+G R.2000 US S.C. DZ ETLX XFRA DE000A0Q8NC8 L+G-L+G G.MINING U.ETF DZ KUD XFRA CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 8 MUW XFRA AU000000MAR2 MALACHITE RESOURCES LTD. USPY XFRA DE000A14ZT85 L+G-L+G CYB.SEC.U.ETF DZ ETLK XFRA DE000A2PANR9 L+G-AP.EX JN EQ DLA DZ ETLN XFRA DE000A2PADM1 L+G EU.EX. UK EQ. EOA DZ ETLQ XFRA DE000A2PADP4 L+G GLOBAL EQUITY DLA DZ ETLR XFRA DE000A2PADQ2 L+G-JAPAN EQUITY DLA DZ ETLS XFRA DE000A2PADR0 L+G US EQUITY DLA DZ CASH XFRA DE000A1XEFE1 L+G-L+G E FD MSCI CH.A DZ XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZ MS8 XFRA US55825T1034 MADISON SQU.GARD.(NEW) A DELF XFRA DE000A2PWZC9 L+G-EU.EQ.RES.EXC.EOAC DZ DELG XFRA DE000A2PWZD7 L+G-US EQ.RE.EX.UC. DZ XMLC XFRA DE000A2PPAT0 L+G-L+G CLEAN WATER DZ XMLD XFRA DE000A2PPAU8 L+G-L+G ART.INTEL. XMLH XFRA DE000A2PPAV6 L+G-L+G HLTHC.BRK. DZ BATE XFRA DE000A2H9VG9 L+G-L+G BATT.V.-CHAIN DZ ETLH XFRA DE000A2H9VH7 L+G-L+G ECOM.LOGISTICS DZ ETLI XFRA DE000A2H9VJ3 L+G-L+G PHARMA BREAKTHR. ETLE XFRA DE000A2DQ7Q1 L+G-L.D.A.C.XA.L.UETF DZ ETLF XFRA DE000A2DQ7P3 L+G-L+G A.COMMODITIES DZ