FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME J00 XFRA GB00BKX5CN86 JUST-EAT PLC LS-,01 4NX XFRA US6515111077 NEWLINK GENETICS DL -,01 0BN XFRA US40449J1034 HABIT RESTAURANT.A DL-,01