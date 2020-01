FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.01.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME N5A XFRA TH4601010010 NOK AIRLINES -FGN- BA 1 20D XFRA US1717571079 CIDARA THERAPEUT.DL-,0001 WXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI