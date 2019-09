Weitere Suchergebnisse zu "Bollore":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS CTI XFRA HK0308001558 CHINA TRAVEL INTL U1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25 BOP XFRA FR0000039299 BOLLORE INH. EO 0,16 AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15 JGA XFRA KYG513831001 JIANGNAN GROUP LTD HD-,01 1PG XFRA PLZPW0000017 PFLEIDERER GROUP A ZY0,33