FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12 XFRA CA30233R1064 EYECARROT INNOVATIONS XFRA CA07987C1059 BELLUS HEALTH INC.