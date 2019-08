Weitere Suchergebnisse zu "BTG":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.08.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME P6V XFRA AU000000PVD1 PURA VIDA ENERGY NL B9M XFRA GB0001001592 BTG PLC LS-,10