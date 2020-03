FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME IHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD. S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10 H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05 7V9 XFRA FR0011067669 VISIOMED GROUP EO 0,02