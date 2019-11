FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME L3XA XFRA BRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B L3X XFRA BRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS TV9 XFRA IT0001351383 TREVI-FIN. INDUSTR. EO0,5 XFRA CA61174P4033 MONSTER URANIUM 35R XFRA US89653L1061 TRINITY ME. CL.A DL-,0001 H00 XFRA SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)