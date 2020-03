Weitere Suchergebnisse zu "Electrolux B":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.03.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DIC XFRA DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N. ELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ A5S XFRA GB00BFXZC448 ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP.