FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.02.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME T081 XFRA CA8798542061 TEMPLE HOTELS INC. OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 XY81 XFRA BMG1738J1247 BW OFFSHORE LTD. DL 0,50 EAJD XFRA GB00BWWYSP41 VALIRX PLC LS-,125