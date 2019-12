FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME VSY XFRA US92849E1010 VITAMIN SHOPPE INC.DL-,01 REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1 REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1 M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD BEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1 XL5 XFRA AU000000LRS6 LATIN RESOURCES LTD QFOA XFRA AU000000AUL8 AUSTAR GOLD LTD 19U XFRA US82452L1044 SHIFTPIXY INC. DL-,0001 NAPN XFRA CA65704X1096 NORTH AMER. PALL. X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON AJ4 XFRA AU000000SPB1 SOUTH PACIFIC RES