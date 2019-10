FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.10.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME C8G1 XFRA BMG2111H1236 CHINA GLASS HLDGS HD-,05 M9SQ XFRA LU1598815121 MA.-IST.MUTB JQ150 I.UETF