FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.09.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 6KR XFRA AU000000KDR0 KIDMAN RESOURCES LTD 7NM XFRA NO0010317340 NORDIC MINING ASA NK -,60 TRU XFRA DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N.