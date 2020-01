FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME XFRA CA2272981069 CROP INFRASTRUCT. GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 GGM XFRA GB0032087826 AMERISUR RES LS-,001 SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC SFRN XFRA CH0009062099 SCHAFFNER HLDG NA SF 32,5 XFRA US46062X2045 INTERPACE BIOSCIEN.DL-,01 22A XFRA US05070R1041 AUDENTES THERAP DL-,00001 XFRA CA45781J2074 INSPIRA FINANCIAL INC. XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 111N XFRA US8293923079 SINTX TECHS INC. DL-,01 XFRA US71880W2044 PHIO PHARMACEUT. DL-,0001