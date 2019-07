FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.07.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME CQT XFRA KYG2106H1048 CHINA AGROTECH HD-0,01 KYL XFRA BMG524181036 KERRY LOG.NETWORK HD-,50