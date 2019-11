Finanztrends Video zu Royal Dutch Shell A



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE B3E XFRA AU000000SAS7 SKY + SPACE GLOBAL LTD E4N XFRA AU000000SUD7 SUDA PHARMACEUTICALS LTD. 2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P. 7O4 XFRA SE0005095601 OSCAR PROPERT.HLDG (PUBL) 80R XFRA SE0003883990 AROCELL AB