FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME R1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 XFRA IT0004711203 BIOERA SPA