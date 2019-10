FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.10.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME V4T XFRA GB00B01D1K48 VECTURA PLC LS -,00025 R1H XFRA AU000000BXB1 BRAMBLES LTD GQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01