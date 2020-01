FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.01.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME NLV XFRA US6546241059 NIPPON TEL.+TEL.ADR VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 NBE XFRA GB00BD0Q3L08 ANGLO AFR.OIL+GAS LS -,05 PM4 XFRA KYG4165L1095 GREENWAY MINING HD-,0001 LS6 XFRA SE0002756130 CLINICAL LASERTHERM.SYS B