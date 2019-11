FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.11.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME H2J XFRA NO0010317316 OCEANTEAM ASA NK 0,5 IV4 XFRA GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005 IV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10