FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 4QI XFRA KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 QSV XFRA FR0010908533 EDENRED EO 2 A5P XFRA AU000000AGS2 ALLIANCE RESOURCES LTD. 6L8 XFRA US74587B1017 PULSE BIOSCIENCES DL-,001 FT5 XFRA US30283W1045 FTS INTL. INC. DL-,01