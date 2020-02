FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.02.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 384 XFRA SE0009496268 CHROMOGENICS AB O.N. ISH2 XFRA DE000A0EPUH1 INTERSHOP COMM. R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE NOGN XFRA VGG9688A1003 GEORGIAN MNG NEW 4MQ XFRA SE0003303460 MQ HOLDING AB