FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50 TNM1 XFRA FR0010918292 TECHNICOLOR INH. EO 1 CH1 XFRA VGG2120A1012 CHINA INT. N.F.S. DL-,001 XE7C XFRA US8972386069 TROVAGENE INC. DL-,001 618 XFRA US05684B1070 BAIN CAP.SPEC.FIN. -,001