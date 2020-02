FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.02.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.02.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME HZ5K XFRA LU0138820294 JHH-JHH US GROWTH A2 ACC 6PSH XFRA IE00B23D9240 IMIII-I.DYN.US MKTS A 6PSD XFRA IE00B23D8Y98 IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 46M XFRA AU000000QMS6 QMS MEDIA LTD CEPS XFRA US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP. PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A 04IB XFRA US46186M4078 INVIVO THERAPEU.DL-,00001 30S XFRA SE0005794617 SANIONA AB (PUBL)