FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME RHI XFRA US7565771026 RED HAT INC. DL-,0001 SFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ON 2XI XFRA HK0000101367 XIWANG SPEC.STEEL PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125 RISA XFRA AU000000PUR3 PURSUIT MINLS LTD YP1B XFRA AU000000IMM6 IMMUTEP LTD