FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.10.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.10.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50 PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125 OSRC XFRA DE000LED01V2 OSRAM LICHT AG Z.VERK. MFF XFRA AU000000MOD3 MOD RESOURCES LTD. 9CV XFRA CH0413237394 CEVA LOGISTICS AG SF-,10