FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME IBE1 XFRA ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 SSN XFRA CH0005795668 SCHMOLZ + BICKENB.AG R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15 PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125